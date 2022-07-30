Захарова обвинила скандальную сотрудницу норвежского консульства в национализме
В национализме и ксенофобии обвинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сотрудницу консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен после скандала в мурманском отеле.
«[Я] не какая-нибудь русская женщина, которая убирает кое-как, — это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати?» — возмущалась женщина на видеозаписи из отеля Мурманска.
Выяснилось, что на видео запечатлели Элисабет Эллингсен.
По словам Захаровой, сотрудница консульства «себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу».
«В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии, что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее в субботу в Сети появилось видео, на которой женщина громко выражает возмущение сервисом в мурманском отеле. Она выкрикивала, что ненавидит русских. Женщина настаивала на том, чтобы ей выдали ключ от номера. По ее словам, она прибыла из Скандинавии, где «привыкла к чистым номерам».
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о том, что западные санкции в отношении России направлены против народа и обусловлены ненавистью к русским.
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