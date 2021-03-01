Российская медиакомпания оспорит 15-миллионную компенсацию экс-прокурору

На сайте агентства указывается, что Верховный суд Чечни 9 марта может отменить решение районного суда, подобные прецеденты ранее уже случались.

В 2017 году Ura.ru опубликовало на своем сайте новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. После этого Залзаев подал иск в Урус-Мартановский районный суд, где на протяжении многих лет работал гособвинителем. Ему удалось взыскать с агентства 15 млн рублей в качестве моральной компенсации. Владельцы издания назвали сумму беспрецедентной для российской судебной практики.

Агентство подало апелляцию на это решение в Верховный суд республики. Заседание, которое должно было состояться 18 февраля, перенесено на 9 марта.



