Российская медиакомпания оспорит 15-миллионную компенсацию экс-прокурору
Компенсацию морального вреда в 15 млн рублей, которую Урус-Мартановский суд Чечни взыскал с информационного агентства Ura.ru, назначили с нарушением российского закона. Так считает защита ИА. Юристы пояснили, что по правилам гражданского судопроизводства, такие иски подаются по месту нахождения ответчика (статья 28 ГПК РФ). Медиакомпания зарегистрирована в Екатеринбурге, а производство по этому делу проходило в Урус-Мартановском райсуде.
На сайте агентства указывается, что Верховный суд Чечни 9 марта может отменить решение районного суда, подобные прецеденты ранее уже случались.
В 2017 году Ura.ru опубликовало на своем сайте новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. После этого Залзаев подал иск в Урус-Мартановский районный суд, где на протяжении многих лет работал гособвинителем. Ему удалось взыскать с агентства 15 млн рублей в качестве моральной компенсации. Владельцы издания назвали сумму беспрецедентной для российской судебной практики.
Агентство подало апелляцию на это решение в Верховный суд республики. Заседание, которое должно было состояться 18 февраля, перенесено на 9 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru