Российская хаски-ферма на Шпицбергене ищет каюра с зарплатой от 100 тысяч рублей
19 августа 202313:43
Аршак Карапетян
Каюр на русском Шпицбергене может зарабатывать до 100 тысяч рублей, ухаживая за хаски и развлекая туристов.
Самая северная в мире хаски-ферма, расположенная на архипелаге Шпицберген (Баренцбург), принадлежащая российскому государственному тресту «Арктикуголь», ищет в свою команду каюра для ухода за ездовыми собаками. Организация полностью берет на себя трансфер из Москвы до Шпицбергена, предоставляет служебное жилье на основе найма, оформление по трудовому договору, рассказала НСН руководитель подразделения «Хаски-ферма» Алина Гаррас.
На сегодняшний день с собаками работают три каюра, в питомнике представлены 50 собак семи ездовых пород. Зарплата кинолога - от ста тысяч рублей.
«Кандидат должен любить животных, быть готовым к работе в любую погоду. Физически выносливый, понимающий, как вести себя с собаками, их поведение и потребности. И, конечно, готовый к приключениям, потому что основная обязанность каюра - это построение маршрутов и сопровождение туристов», - рассказала Гаррас.
Кроме этого, у кандидата приветствуется опыт работы каюром или кинологическое образование.
Несмотря на суровые погодные условия, на архипелаге имеются все условия для комфортного проживания сотрудников. У работников организации насыщенная корпоративная жизнь: походы, экскурсии, совместный просмотр фильмов, занятия спортом и компанейские состязания в настольные игры. Сотрудники Российского научного центра проводят коллегам познавательные лекции о природе Арктики.
Ознакомиться с вакансией можно здесь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru