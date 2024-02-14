Российская авиакомпания распродает билеты ко Дню святого Валентина

Билеты в Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Анталью, Аланию, Минск, Гюмри, Самарканд или Ташкент можно приобрести со скидкой 14% по 16 февраля. Улететь по выбранным направлениям можно по 21 апреля текущего года. Вылеты осуществляются из Москвы.

Кроме того, со скидкой можно улететь из других российских городов. В частности, доступны перелеты Казань – Стамбул, Волгоград – Дубай, Волгоград – Стамбул, Владикавказ – Дубай и другие.

Купить билеты со скидкой можно по промокоду AMORE14, уточняет «Победа».

