Российская авиакомпания распродает билеты ко Дню святого Валентина
Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов по международным направлениям ко Дню святого Валентина, говорится на сайте перевозчика.
Билеты в Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Анталью, Аланию, Минск, Гюмри, Самарканд или Ташкент можно приобрести со скидкой 14% по 16 февраля. Улететь по выбранным направлениям можно по 21 апреля текущего года. Вылеты осуществляются из Москвы.
Кроме того, со скидкой можно улететь из других российских городов. В частности, доступны перелеты Казань – Стамбул, Волгоград – Дубай, Волгоград – Стамбул, Владикавказ – Дубай и другие.
Купить билеты со скидкой можно по промокоду AMORE14, уточняет «Победа».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская авиакомпания распродает билеты ко Дню святого Валентина
- Локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном доме
- Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
- ЦБ: Четверть похищенных у банков средств взяты в кредит
- В Сбербанке рассказали о четырехдневной хакерской атаке на сервисы
- Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет
- МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России
- В Вене по требованию украинцев отменили концерт российского дирижера Курентзиса
- Путин подписал закон о борьбе с «наливайками» в регионах
- В Анапе полностью потушили пожар в многоэтажке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru