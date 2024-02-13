«Если подождать»: Авиакомпании платят пассажирам до 50 тысяч рублей из-за овербукинга
Павел Герасимов заявил НСН, что пассажир может также потребовать и полную компенсацию всех потерянных средств.
Сегодня авиакомпании предлагают пассажиру компенсацию в размере 20-50 тысяч рублей за добровольный «пропуск» рейса из-за овербукинга, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН.
«Овербукинг допускается на рейсах, где следующий рейс отправляется не позже, чем через восемь часов. В исключительных случаях может быть предложено размещение в гостинице, дополнительная компенсация, если пассажир готов вылететь позже. Как правило, авиакомпания предлагает пассажиру компенсацию в 20-50 тысяч рублей, если пассажир добровольно отказывается вылететь этим рейсом и готов подождать. Зачастую пассажиры добровольно отказываются, проблема так и разрешается», - отметил он.
По его словам, пассажир может потребовать и полную компенсацию всех потерянных денег, а также дополнительную компенсацию в размере 50% от стоимости билета.
«Если человек теряет какие-то деньги из-за этой ситуации, он может обратиться с претензией, прикладывает его потерянные денежные средства – бронь отелей, потеря авиабилета другого стыковочного рейса. Плюс предусмотрена компенсация в 50% от стоимости билета по закону о защите прав потребителей», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил легализовать в России овербукинг. По его словам, элементарная замена воздушного суда – это обыденность наших дней, передает «Радиоточка НСН».
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