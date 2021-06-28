Россиийских имамов обязали привиться от COVID-19
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обязало духовенство и сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости.
В частности, согласно приказу председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, сделать прививку и предоставить копию сертификата вакцинации предписано «всем сотрудникам аппарата ДУМ РФ». Если же имеются противопоказания, то следует подтвердить это соответствующими документами.
В духовном управлении отметили, что деятельность большинства сотрудников предполагает постоянное взаимодействие с третьими лицами, в связи с чем им необходимо вакцинироваться.
Ранее российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная в центре «Вектор», получила сертификат о халяльности, сообщает Газета.ру. В Совете муфтиев указали, что составляющие препарат «бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными».
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