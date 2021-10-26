«Нужен запас прочности»: Спасатель оценил ситуацию с реорганизацией «Центроспаса» МЧС

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отряд, который считается элитой МЧС, всегда воплощал в жизнь какие-то идеи по улучшению службы.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян отменил приказ предыдущего руководителя министерства Евгения Зиничева о ликвидации передового отряда МЧС «Центроспас». Также появилась информация, что в ближайшие дни состоится встреча уволенных сотрудников «Центроспаса» с нынешним руководством МЧС, в том числе с Чуприяном и его заместителями Виктором Яцуценко и Андреем Гуровичем.

«Наша страна очень большая – разные регионы, разное финансирование, разный уровень. А Москва вообще отличается от всей остальной страны. Здесь и зарплаты гораздо выше, и техника лучше, и уровень, можно сказать, максимальный. Потому что должен быть образец. "Центроспас" – это элита. И в то же время, если появляются какие-то идеи по улучшению службы, то есть "Центроспас", есть центральный регион, где в тестовом режиме могут какие-то изменения сделать, посмотреть, какие получатся результаты. И, отталкиваясь от центра, влиять на регионы, на другие отряды, на спасательные службы. Мы помним, что произошло с главой МЧС Зиничевым, это страшная трагедия. Возможно, из-за этого сейчас остановили (реорганизацию отряда "Центроспас" – прим. НСН). Потому что одно было видение у руководства МЧС, а сейчас, скорее всего, что-то поменялось и решили оставить как есть или отложить до благоприятных времён», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».