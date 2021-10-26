«Нужен запас прочности»: Спасатель оценил ситуацию с реорганизацией «Центроспаса» МЧС
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил НСН, что видит в отмене приказа о ликвидации отряда игру вдолгую.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отряд, который считается элитой МЧС, всегда воплощал в жизнь какие-то идеи по улучшению службы.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян отменил приказ предыдущего руководителя министерства Евгения Зиничева о ликвидации передового отряда МЧС «Центроспас». Также появилась информация, что в ближайшие дни состоится встреча уволенных сотрудников «Центроспаса» с нынешним руководством МЧС, в том числе с Чуприяном и его заместителями Виктором Яцуценко и Андреем Гуровичем.
«Наша страна очень большая – разные регионы, разное финансирование, разный уровень. А Москва вообще отличается от всей остальной страны. Здесь и зарплаты гораздо выше, и техника лучше, и уровень, можно сказать, максимальный. Потому что должен быть образец. "Центроспас" – это элита. И в то же время, если появляются какие-то идеи по улучшению службы, то есть "Центроспас", есть центральный регион, где в тестовом режиме могут какие-то изменения сделать, посмотреть, какие получатся результаты. И, отталкиваясь от центра, влиять на регионы, на другие отряды, на спасательные службы. Мы помним, что произошло с главой МЧС Зиничевым, это страшная трагедия. Возможно, из-за этого сейчас остановили (реорганизацию отряда "Центроспас" – прим. НСН). Потому что одно было видение у руководства МЧС, а сейчас, скорее всего, что-то поменялось и решили оставить как есть или отложить до благоприятных времён», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Халилов подчеркнул, что руководство страны, разумеется, понимает всю значимость и важность работы спасателей. Поскольку в России достаточно часто происходят различные чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и техногенные аварии разного уровня.
«Без службы, которая эффективно работает и выполняет свои обязанности, будет очень тяжело. Мы видим, как, к примеру, на Западе относятся к пожарным, спасателям. Там это национальные герои. На уровень зарплат, на уровень уважения, на уровень помощи этим людям надо смотреть, перенимать самое лучшее и внедрять в нашей стране. Чтобы у нас в эти службы шли молодые парни, хотели работать, хотели служить, поскольку это, действительно, мужское занятие. Оно очень важно и ценно. В экстремальной ситуации именно спасатели могут сделать что-то серьёзное. Потому что обычное население в плане безопасности крайне некомпетентно. Уроки ОБЖ уже, можно сказать, "мертвы". Люди расслаблены, не знают, как оказать первую помощь. И даже не всегда вызывают эту самую помощь. Поэтому остаётся надеяться только на службы, которые будут всех нас выручать и спасать. Нужно делать так, чтобы эта структура росла и процветала. Здесь, как в шахматах, может быть игра вдолгую. Сейчас все увидели, что должна была быть реорганизация. Возможно, есть ещё несколько шагов, которые мы не видим и не знаем, для того, чтобы картина полностью сложилась. Мы видим какой-то фрагмент, а не стратегию. Её увидят люди, сидящие там, наверху. Они озабочены тем, чтобы запас прочности в нашей стране в виде структур и служб увеличивался для нашей с вами безопасности», - заключил аттестованный эксперт по выживанию.
Напомним, в середине августа ТАСС сообщил, что до конца этого года МЧС планировало реорганизовать «Центроспас». Источник отмечал, что в приказе, подписанном Евгением Зиничевым (он погиб 8 сентября – прим. НСН), говорилось о ликвидации отряда и преобразовании его во ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». В МЧС заверили, что штат отряда будет расширен и все сотрудники сохранят свои должности.
При этом ТАСС писал, что многие работники, включая спасателей международного класса, трудившиеся в «Центроспасе» десятки лет, рассказали, что были уволены. Еще часть сотрудников написали заявления по собственному желанию. Планировалось, что ликвидация отряда завершится к 1 января 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Суд в Амстердаме постановил передать скифское золото Украине
- Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями 2021 года
- Главврач больницы в Иркутске посоветовал непривитым «помирать дома»
- Шесть студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки в Instagram
- СМИ: В Ногинске двухлетняя девочка умерла после отравления алкоголем
- В России зафиксированы рекордные 1 106 смертей от COVID-19 за сутки
- СК РФ назвал возможные причины взрыва газа в Набережных Челнах
- СМИ: Саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России
- В Свердловской области предложили ужесточить антиковидные меры
- Российского IT-специалиста убили в пригороде Оксфорда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru