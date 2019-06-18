России грозит острая нехватка IT-специалистов

В ближайшие годы Россия рискует столкнуться с острой нехваткой IT-специалистов. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерения», пишут «Известия».

Сейчас вузы ежегодно выпускают порядка 25 тысяч специалистов компьютерных технологий. Однако большинство из них плохо подготовлены к работе в реальной жизни. По данным специалистов, немедленно приступить к самостоятельной работе готовы лишь 15% из выпускников. По мнению экспертов ВШЭ, причина этого в нехватке преподавателей, которые могли бы дать учащимся действительно актуальные навыки, сообщает РЕН ТВ.

В докладе отмечается, что в ближайшее время будут востребованы такие профессии, как архитектор «интернета вещей», инженер по безопасности данных и IT-юрист. Вырастет спрос на консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров.

Ранее профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков заявил в эфире НСН, что наиболее востребованной категорией у работодателей являются трудоспособные люди в возрасте от 25 до 50 лет.



