Россельхознадзор запретил импорт томатов из Марокко
Россия с 30 октября запретит ввоз томатов из Марокко с сертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции из-за вируса мозаики пепино.
В заявлении на сайте Россельхознадзора говорится, что вирус был обнаружен при государственном карантинном фитосанитарном контроле. Инфекцию выявили у десяти образцов марокканских томатов.
В ведомстве отметили, что ограничение на ввоз продукции будет действовать до переговоров с профильными ведомствами Нидерландов, Бельгии и Франции и проведения исследований, которые подтвердят безопасность продукции.
Также Россельхознадзор проведёт переговоры с Марокко для выяснения регионов происхождения заражённых томатов.
Вирус мозаики пепино — одно из наиболее опасных заболеваний у томатов. Растения, поражённые вирусом, отличаются малыми размерами, бледной окраской и наличием коричневых пятен на кожуре.
Ранее Россельхознадзор для предотвращения распространения болезней животных запретил перевозить через Россию украинский скот и птицу. Также российское ведомство ввело запрет на ввоз австралийских продуктов птицеводства в связи с гриппом птиц в Австралии.
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