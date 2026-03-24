Россельхознадзор: все очаги пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы
В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллёза. Как сообщает RT, об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Он отметил, что речь идёт о «нестандартной и мутированной формой болезни», принятые «достаточно жёсткие меры были крайне важны»ю
«Основная работа завершена... После завершения карантина можно будет восстанавливать поголовье», - заключил Данкверт.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в сёлах регион около 190 семей пострадали после изъятия животных при локализации очагов пастереллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Скромные деньги!»: В ГИТИСе раскрыли, на каких условиях преподает Богомолов
- Россельхознадзор: все очаги пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы
- Москвичам рассказали, куда жаловаться из-за света рекламных щитов
- В Санкт-Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к YouTube
- Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ в Курской области
- IT-эксперты опровергли, что постоянно включенный VPN портит iPhone
- В Центробанке допустили повышение лимита выплат по ОСАГО
- СМИ: В Иране опровергли слухи о согласии Хаменеи на переговоры с США
- Набиуллина предупредила о росте цен при снижении ключевой ставки до 3%
- Минфин планирует пересмотреть бюджетное правило с 2027 года