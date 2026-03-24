Россельхознадзор: все очаги пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы

В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллёза. Как сообщает RT, об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он отметил, что речь идёт о «нестандартной и мутированной формой болезни», принятые «достаточно жёсткие меры были крайне важны»ю

«Основная работа завершена... После завершения карантина можно будет восстанавливать поголовье», - заключил Данкверт.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в сёлах регион около 190 семей пострадали после изъятия животных при локализации очагов пастереллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьКарантинДомашние ЖивотныеРоссельхознадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры