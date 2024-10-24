Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%
Россия нарастила поставки на внутренний рынок сливочного масла из других стран, заявили в Россельхознадзоре, сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, в 2024 году из-за рубежа было ввезено 110, 2 тысячи тонн продукта, что 9% больше показателей 2023 года. Большего всего поставляется из Белоруссии.
Несмотря на увеличение импорта, цены на сливочное масло в России значительно выросли. С начала года рост составил 23,4%. Федеральная антимонопольная служба потребовала от крупных производителей предоставить обоснованный отчет о повышении цен на масло.
Ранее в Союзмолоке ответили на слухи о дефиците сливочного масла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приграничные области РФ получат миллиард рублей на оплату простоя работников
- Депутат Тумусов: Запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года не нарушит их прав
- Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%
- Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
- Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского
- Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино
- Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане
- В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом
- В Польше назвали сроки закрытия консульства России в Познани
- Роскомнадзор: Число фишинговых атак за год выросло на 425 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru