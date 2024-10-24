Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%

По данным ведомства, в 2024 году из-за рубежа было ввезено 110, 2 тысячи тонн продукта, что 9% больше показателей 2023 года. Большего всего поставляется из Белоруссии.

Несмотря на увеличение импорта, цены на сливочное масло в России значительно выросли. С начала года рост составил 23,4%. Федеральная антимонопольная служба потребовала от крупных производителей предоставить обоснованный отчет о повышении цен на масло.

Ранее в Союзмолоке ответили на слухи о дефиците сливочного масла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

