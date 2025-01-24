Глава Минсельхоза заявила, что импорт бананов выгоднее для России

Выступая на форуме «Развитие малого агробизнеса России», она привела в пример Казахстан. По её словам, с учётом затрат себестоимость выращенного в республике банана выше, чем импортированного из Эквадора.

«Пока у нас эти бананы проще и дешевле импортировать», - сказала министр.

Ранее гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявил, что первые выращенные в России бананы должны появиться к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

