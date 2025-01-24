Глава Минсельхоза заявила, что импорт бананов выгоднее для России
Импортировать бананы для России в настоящее время выгоднее, чем выращивать свои. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
Выступая на форуме «Развитие малого агробизнеса России», она привела в пример Казахстан. По её словам, с учётом затрат себестоимость выращенного в республике банана выше, чем импортированного из Эквадора.
«Пока у нас эти бананы проще и дешевле импортировать», - сказала министр.
Ранее гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявил, что первые выращенные в России бананы должны появиться к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Россия против заморозки украинского конфликта
- В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали семь человек
- Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к переговорам
- Минюст признал рэпера Влади иноагентом
- СМИ: Пентагон временно запретил публикации в сети о военных операциях
- Глава Минсельхоза заявила, что импорт бананов выгоднее для России
- РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных
- Россия начнет экспортировать колбасу в Китай
- Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе
- СМИ: В Европе поддержали идею об отправке американских миротворцев в Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru