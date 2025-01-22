Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях, не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее ведомство провело ряд мероприятий по отбору проб в том числе на территориях, где зафиксировали выбросы нефтепродуктов после аварии с двумя танкерами в Керченском проливе. Сотрудники Россельхознадзора исследовали в Керчи, Феодосии, Севастополе, Херсонской области охлажденную и замороженную рыбу, в частности, пеленгас, камбалу, ставриду, окуня, тюльку, хамсу. Кроме того, специалисты изучили черноморскую хамсу, выброшенную на берег в Севастополе.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции", загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружено», — указали в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, показатели безопасности держатся в пределах допустимой нормы.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что нет необходимости ограничивать либо запрещать промысел в Азово-Черноморском бассейне на фоне крушения танкеров, пишет RT.

