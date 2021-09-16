Россельхознадзор может запретить ввоз табачного сырья из Бангладеш
Россельхознадзор может запретить ввоз табачного сырья из Бангладеш при повторном обнаружении нарушений в продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что представители ведомства провели переговоры с департаментом сельскохозяйственного развития Министерства сельского хозяйства Бангладеш.
При этом российская сторона уведомила коллег, что были выявлены факты ввоза сырья, зараженного многоядной мухой-горбаткой – при повторении ситуации Россия будет вынуждена ввести временный запрет на ввоз продукции из Народной Республики.
Также сообщается, что Россия ожидает от коллег официальное письмо с информацией о расследовании случившегося.
Ранее Россельхознадзор отменил запрет на ввоз табачного сырья и отходов из ЮАР под гарантии соответствующего ведомства страны, сообщает российская служба. С 19 июля были запрещены поставки табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки.
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