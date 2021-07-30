Россия отменила запрет на ввоз табачного сырья из ЮАР

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз табачного сырья и отходов из ЮАР под гарантии соответствующего ведомства страны, сообщает российская служба.

С 19 июля были запрещены поставки табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки.

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Совет табачной промышленности обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с заявлением, что такое решение может привести к остановке производства в отрасли.

Министерство финансов РФ, между тем, разработало законопроект о госрегулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:КурениеТабак
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