Россия отменила запрет на ввоз табачного сырья из ЮАР

Совет табачной промышленности обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с заявлением, что такое решение может привести к остановке производства в отрасли.

Министерство финансов РФ, между тем, разработало законопроект о госрегулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства, передает RT.

