Росрыболовство: Продажи байкальского омуля в 4 раза превышают разрешенный вылов

Продажи байкальского омуля в РФ в 4 раза превышает квоту разрешенного вылова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росрыболовство.

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По данным ведомства, оборот байкальского омуля превышает 200 тонн при разрешенной квоте в 55 тонн. Отмечается, что ведомство планирует усилить контроль за продажами байкальского омуля для остановки браконьеров.

Запрет на промышленный вылов байкальского омуля был введен в 2017 году. Вылов омуля в Байкале разрешен только коренным малочисленным народам Севера.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосрыболовствоБайкал
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