Росрыболовство: Продажи байкальского омуля в 4 раза превышают разрешенный вылов

По данным ведомства, оборот байкальского омуля превышает 200 тонн при разрешенной квоте в 55 тонн. Отмечается, что ведомство планирует усилить контроль за продажами байкальского омуля для остановки браконьеров.

Запрет на промышленный вылов байкальского омуля был введен в 2017 году. Вылов омуля в Байкале разрешен только коренным малочисленным народам Севера.



