«Кривая линия» разбудила уснувший Росреестр

С жалобой на бездействие сотрудников московского управления Росреестра обратился в «Кривую линию НСН» арбитражный управляющий Никита Базаров. С его слов, на протяжении нескольких месяцев он не может зарегистрировать право собственности на два объекта недвижимости, расположенных в центре Москвы, несмотря на соответствующее решение суда. Проблема возникла из-за наложенного ранее ареста на имущество. Содержащиеся записи в ЕГРН не позволяют провести регистрацию.

Как пояснил Никита Базаров, еще 17 февраля он по поручению судебного пристава-исполнителя направил через МФЦ в Росреестр документы о снятии ранее наложенных ограничений. Но до сих пор изменения не внесены. Соответственно, никаких действий по регистрации проведено быть не может.

Сложно судить о межведомственном документе обороте, но на запрос НСН ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пришел через 5 дней.

«Документы на снятие ареста поступили в Управление 17 мая 2021 года. Срок принятия решения по документам о снятии ограничительных мер – 20 мая 2021 года. После погашения регистрационных записей об аресте Управление вернется к рассмотрению вопроса о государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества», -отмечается в письме.

«Управление находится на связи с заявителем и проинформирует о результатах совершения учетно-регистрационных действий» - особо подчеркнули в Росреестре.

