«Кривая линия» разбудила уснувший Росреестр
После обращения «Кривой линии» ведомство отреагировало на запрос арбитражного управляющего.
С жалобой на бездействие сотрудников московского управления Росреестра обратился в «Кривую линию НСН» арбитражный управляющий Никита Базаров. С его слов, на протяжении нескольких месяцев он не может зарегистрировать право собственности на два объекта недвижимости, расположенных в центре Москвы, несмотря на соответствующее решение суда. Проблема возникла из-за наложенного ранее ареста на имущество. Содержащиеся записи в ЕГРН не позволяют провести регистрацию.
Как пояснил Никита Базаров, еще 17 февраля он по поручению судебного пристава-исполнителя направил через МФЦ в Росреестр документы о снятии ранее наложенных ограничений. Но до сих пор изменения не внесены. Соответственно, никаких действий по регистрации проведено быть не может.
Сложно судить о межведомственном документе обороте, но на запрос НСН ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пришел через 5 дней.
«Документы на снятие ареста поступили в Управление 17 мая 2021 года. Срок принятия решения по документам о снятии ограничительных мер – 20 мая 2021 года. После погашения регистрационных записей об аресте Управление вернется к рассмотрению вопроса о государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества», -отмечается в письме.
«Управление находится на связи с заявителем и проинформирует о результатах совершения учетно-регистрационных действий» - особо подчеркнули в Росреестре.
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