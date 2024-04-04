Росптицесоюз: Дефицита яиц на Пасху не будет

«То есть рынок... стабилен, и если некоторые средства массовой информации задают вопрос, а что будет к Пасхе — объемы производства у нас не снижаются, снижаются, естественно, цены. Мы считаем, что никакого дефицита нет и не будет», — указала Бобылева.

Гендиректор Росптицесоюза также сообщила, что РФ занимает шестое место в мире по производству яиц на душу населения. В стране зафиксирован стабильный прирост производства, с 2004 года «не было провальных лет».

Между тем Федеральная антимонопольная служба начала проверки в крупнейших торговых сетях страны из-за высоких цен на яйца, пишет RT. Ведомство проверяет стоимость продукции при закупках по долгосрочным договорам, на тендерах, а также данные об объемах закупки и реализации.

