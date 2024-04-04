Росптицесоюз: Дефицита яиц на Пасху не будет

Дефицита куриных яиц в России в преддверии Пасхи не будет, цены на продукцию в стране снижаются. Об этом заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, передает ТАСС.

Как отметила глава объединения, в январе цены на яйца держались на уровне 97,47-95,75 рубля, сегодня они снизились до 93 рубля.

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«То есть рынок... стабилен, и если некоторые средства массовой информации задают вопрос, а что будет к Пасхе — объемы производства у нас не снижаются, снижаются, естественно, цены. Мы считаем, что никакого дефицита нет и не будет», — указала Бобылева.

Гендиректор Росптицесоюза также сообщила, что РФ занимает шестое место в мире по производству яиц на душу населения. В стране зафиксирован стабильный прирост производства, с 2004 года «не было провальных лет».

Между тем Федеральная антимонопольная служба начала проверки в крупнейших торговых сетях страны из-за высоких цен на яйца, пишет RT. Ведомство проверяет стоимость продукции при закупках по долгосрочным договорам, на тендерах, а также данные об объемах закупки и реализации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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