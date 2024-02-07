Росстат: Яйца с начала года подешевели на 2,58%

Куриные яйца в России продолжают дешеветь, с 30 января по 5 февраля цена упала на 0,73%, а с начала года - на 2,58%, следует из материалов Росстата.

Также в этот период на 0,5% снизились цены на мясо кур, на 0,4% - на гречневую крупу и на 0,3% - на пшено.