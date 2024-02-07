Росстат: Яйца с начала года подешевели на 2,58%
Куриные яйца в России продолжают дешеветь, с 30 января по 5 февраля цена упала на 0,73%, а с начала года - на 2,58%, следует из материалов Росстата.
Также в этот период на 0,5% снизились цены на мясо кур, на 0,4% - на гречневую крупу и на 0,3% - на пшено.
С 21 по 28 января средние розничные цены на куриные яйца в России снизились на 1,5%, сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Так цены в конце месяца зафиксировались на уровне 131,6 рубля за десяток яиц. А период с 10 по 15 января средняя стоимость продукта сократилась на 0,2%, снижение продолжается.
Россия с начала года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц из Турции, Азербайджана и Белоруссии, на которую пришлась основная доля поставок – 89%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru