Росприроднадзор: В России нет радиоактивных захоронений

В России нет радиоактивных захоронений. С таким заявлением выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом она заявила в программе «Познер» на Первом канале.

«Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с "Росатомом" - прим. ред.)», - цитирует Радионову ТАСС.

Как отметил ведущий программы Владимир Познер, аналогичный вопрос ранее он задавал и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву. Ответ и в этом случае был отрицательным.

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В октябре минувшего года сообщалось, что заявления Greenpeace о ввозе в РФ из Германии радиоактивных отходов являются дезинформацией. Об этом сообщили в "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом"), пишет Интерфакс.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в РФ с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.

«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», - приводит агентство заявление компании.

В "Техснабэкспорте" пояснили, что зарубежный обедненный уран ввозится в РФ не "на захоронение", а на переработку до обогащенного уранового продукта. Также в компании подчеркнули, что перевозка и хранение сырья выполняется с соблюдением всех правил безопасности.


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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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