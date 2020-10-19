Росприроднадзор: В России нет радиоактивных захоронений
В России нет радиоактивных захоронений. С таким заявлением выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом она заявила в программе «Познер» на Первом канале.
«Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с "Росатомом" - прим. ред.)», - цитирует Радионову ТАСС.
Как отметил ведущий программы Владимир Познер, аналогичный вопрос ранее он задавал и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву. Ответ и в этом случае был отрицательным.
В октябре минувшего года сообщалось, что заявления Greenpeace о ввозе в РФ из Германии радиоактивных отходов являются дезинформацией. Об этом сообщили в "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом"), пишет Интерфакс.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в РФ с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.
«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», - приводит агентство заявление компании.
В "Техснабэкспорте" пояснили, что зарубежный обедненный уран ввозится в РФ не "на захоронение", а на переработку до обогащенного уранового продукта. Также в компании подчеркнули, что перевозка и хранение сырья выполняется с соблюдением всех правил безопасности.
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