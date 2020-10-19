Росприроднадзор: В России нет радиоактивных захоронений

В России нет радиоактивных захоронений. С таким заявлением выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом она заявила в программе «Познер» на Первом канале.

«Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с "Росатомом" - прим. ред.)», - цитирует Радионову ТАСС.

Как отметил ведущий программы Владимир Познер, аналогичный вопрос ранее он задавал и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву. Ответ и в этом случае был отрицательным.