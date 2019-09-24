Росприроднадзор рассчитает ущерб от падения грузовика в море в Балаклаве
Инспектора Росприроднадзора начали проверку акватории Черного моря на загрязнения после затопления автомобиля. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на региональный Росприроднадзор.
Отмечается, что сотрудники ведомства уже отобрали пробы морской воды для проверки превышений предельно-допустимой концентрации по нефтепродуктам. При обнаружении показателей выше нормы будет возбуждено административное дело.
Напомним, грузовик съехал в море в результате дорожного инцидента в конце августа. Водителю удалось спастись.
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