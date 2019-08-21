В Крыму грузовик съехал в море с причала, водитель спасся
21 августа20:50
Грузовик съехал в море с причала в городе Балаклава. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Отмечается, что причиной происшествия послужила потеря управления водителем. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, водителю грузовика удалось выбраться.
На месте происшествия работают аварийные службы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Facebook предрекли превращение в самое популярное СМИ в мире
- Укладка газопровода «Северный поток - 2» на территории Финляндии завершена
- Самолет Utair вернулся в Москву из-за вероятности неубранных закрылков
- Путин объяснил ЧП под Северодвинском испытаниями нового вооружения
- Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМД