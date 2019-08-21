В Крыму грузовик съехал в море с причала, водитель спасся

Грузовик съехал в море с причала в городе Балаклава. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Отмечается, что причиной происшествия послужила потеря управления водителем. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, водителю грузовика удалось выбраться.

На месте происшествия работают аварийные службы.







