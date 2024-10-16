Росприроднадзор поддержал ряд инициатив участников ДЭФ в Челябинске
На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала ряд инициатив молодежи, в частности, будет рассмотрена возможность реализации идеи 14-летнего Андрея Микуленко из ЛНР, который предложил открыть в Москве летний лагерь премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» совместно с одним из ведущих вузов страны для студентов и самых активных выпускников проекта.
Она отметила, что летний лагерь будет представлять из себя уникальную школу, в которой студенты из разных уголков страны и даже стран могли бы обменяться опытом, предложить свои идеи и обсудить совместные проекты. Радионова выразила надежду, что такая идея сможет воплотиться в жизнь. По ее словам, взрослые ребята, которые уже выбрали профессию, смогут получить поддержку своих инициатив или расширить возможности применения своих наработок.
«Мы очень рады, что наше взаимодействие с российскими вузами дает такие результаты и рады, что студенты сегодня хотят активно участвовать в премии Службы. На сегодня нас поддержали 120 вузов по всей стране», – сказала Радионова.
Участники форума также интересовались возможностью приехать в Москву на торжественное награждение победителей и призеров V юбилейного сезона премии «Экология – дело каждого». Глава надзорного ведомства не исключила такую возможность и отметила, что таким образом хотелось бы поощрить ребят, проявивших неравнодушие к вопросам сохранения природы и ее ресурсов. На встрече ребята много спрашивали о новых технологиях, в том числе о том, сможет ли искусственный интеллект решить вопросы загрязнения окружающей среды.
ДЭФ организован министерством экологии Челябинской области и Фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас», он проводится в Челябинске во второй раз. В этом году форум проходит в два этапа – в первом в режиме онлайн принимали участие команды из всех 89 российских регионов. Во второй, очный этап в Челябинске, прошли команды из 51 региона. Каждая команда представляет свои идеи на конкурс экологических проектов.
В очный тур форума прошел 31 победитель, активный участник и призер Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» из 14 регионов РФ. Светлана Радионова встретилась с юными участниками ДЭФ, которые смогли задать главе Росприроднадзора актуальные вопросы по теме экологической безопасности и выступить с предложениями.
Международная премия «Экология – дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится каждый год и присуждается за интересные инициативы, идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как взрослые, так и дети. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа, прием заявок будет идти до 1 апреля 2025 года. Победители и призеры получают планшеты, путевки на Черное море, смартфоны, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в 120 вузов.
Премию поддержали: АО «ОХК «Уралхим», АО «СОГАЗ», Группа компаний «Мангазея», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум и Российский футбольный союз. Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппа Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ужесточить наказание за экономические преступления на время СВО
- В Самарской области женщину задержали за поджог вышки сотовой связи
- Замглавы администрации Ухты отправился добровольцем на СВО
- Исследование: Зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза
- Советник Токаева: Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС
- СМИ: У Василия Ливанова обнаружили рак
- В промышленности Германии могут сократить до 300 тысяч рабочих мест
- В Турции движение через Босфор приостановили из-за тумана
- Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
- В Балашихе загорелся склад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru