Росприроднадзор объявил о старте V сезона премии «Экология – дело каждого»
Юбилейный пятый сезон Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стартует с началом августа 2024 года, рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
С 2021 года премия Росприроднадзора ежегодно присуждается за интересные идеи и инициативы, посвященные сохранению окружающей среды. Призеры и победители получают ценные призы, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более чем 100 российских вузов.
«Мы учли пожелания наших участников и изменили возрастные ограничения в нескольких номинациях, чтобы как можно больше экологических инициатив и проектов увидели свет и могли принести пользу», – пояснила она.
Как добавила Радионова, участие в самой популярной номинации «Экофокус» в этом году доступно без возрастных ограничений. Фотографии могут прислать все желающие от шести лет и старше. Участников номинации «Экосоюз» организаторы приняли решение разделить на две группы – 0-18 лет и от 19 лет и старше. В индивидуальной номинации «Экорисунок» теперь могут принять участия все желающие от 6 до 23 лет. Номинация «Экопроект» доступна для людей от 6 до 25 лет.
Наиболее активно в проекте принимают участие не только россияне, но и жители Китая, Узбекистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Абхазии, Турции и Болгарии. При этом интерес к премии ежегодно растет.
Премию поддержали АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы, REGNUM, Медиагруппа Freedom Strength Beauty и другие.
Многие участники премии, увлеченные наукой, уже стали лауреатами проекта. Они получили патенты и экспертную поддержку на воплощение своих разработок.
Более 600 детей за четыре сезона проекта отдохнули во Всероссийском детском центре «Орленок», детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», а также в лагере на Байкале. Путевки на черноморское побережье в Сочи за бережное отношение к окружающей среде получили около 40 семей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru