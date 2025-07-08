Росприроднадзор объявил итоги V юбилейного сезона премии «Экология – дело каждого»

В этом году участники премии «Экология – дело каждого» представили рекордное количество инновационных проектов, социальных инициатив и творческих работ - было получено более 110 тысяч заявок, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Гран-при премии завоевал 17-летний Николай Петренкин из Москвы с проектом «CleanCubeTechnology – технология очистки околоземной орбиты Земли». Помимо экологической миссии, аппарат пригодится для мониторинга лесных пожаров и атмосферного загрязнения. Жюри определило 126 победителей из 43 российских регионов и еще 8 зарубежных государств, а также более 750 призеров.

Традиционно яркими стали номинации «Экорисунок», «Экофокус» и «Экомультфильм». В этом году впервые участвовали профессиональные фотографы, а среди победителей есть работы, посвященные краснокнижным животным. Особого внимания заслуживает 9-летний Тимофей Субботин из Череповца, который второй год подряд становится призером премии. В этом сезоне он занял 2 место в номинации «Экомультфильм» с работой «Экодукприходит на помощь», поднимающей тему защиты животных.

В этом году федеральный партнер премии компания СИБУР учредила спецприз «Зеленое будущее». Им наградят автора лучшего природоохранного проекта в области сохранения биоразнообразия, формирования ответственного поведения на природе и развития экотуризма. Компания выбрала пятерых призеров и победителя — это 17-летний Максим Цыгин из города Белово Кемеровской области. Призер премии третьего и четвертого сезонов разработал систему, которая использует искусственный интеллект и интернет вещей для мониторинга биоразнообразия в экосистемах. Система может получить максимальное количество информации, не задействуя человеческий ресурс. Работа Максима имеет большую значимость, ведь от сохранения биоразнообразия зависит баланс экосистем.

Сама Радионова отметила, что за пять сезонов премии поступило более 320 тысяч заявок из 95 стран, со всех пяти континентов. В 2025 году к премии впервые присоединились участники из 17 новых стран, среди которых: Аргентина, Ангола, Пакистан, Босния и Герцеговина и другие.

«Каждая ваша работа – это вклад в будущее нашей планеты. Те, кто сегодня в 9 лет рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения. Спасибо всем, кто был с нами эти пять сезонов. Вместе мы делаем мир чище и добрее!» – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Главный эколог страны выразила благодарность педагогам и наставникам, которые вдохновляют детей на творчество и социальные проекты.

Премию поддержали ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, Юношеская футбольная лига, НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты» и другие.

