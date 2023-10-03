Росприроднадзор и НИУ ВШЭ запустят онлайн-курс для молодежи 3 октября

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» вместе с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) запустят онлайн-курс для молодежи «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир» на платформе «Открытое образование» 3 октября. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Отмечается, что задачей курса являются создание проектов в защиту окружающей среды и поддержка будущих специалистов в сфере экологии.

Первый этап конкурса открывают лекции Радионовой. Руководитель Росприроднадзора рассказывает, почему эколог — профессия будущего, также она объясняет, как решать актуальные экологические задачи. Кроме того, спикеры курса дадут мастер-классы по всем этапам создания и презентации проектов для премии «Экология – дело каждого».

Радионова назвала сохранение природы национальным приоритетом и указала на необходимость решения глобальных экологических задач в ближайшие годы. Новый курс призван воспитать активных и высококвалифицированных специалистов.

В создании онлайн-курса принимали участие ведущие специалисты НИУ ВШЭ, Росприроднадзора и международной премии «Экология – дело каждого». Ученики 8-10 классов в рамках курса смогут создать конкурсное портфолио, получить преимущества при поступлении в вуз и приглашение на стажировки. Школьники и студенты смогут научиться придумывать и создавать проекты в сфере экологии.

По словам ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова, в вузе есть ряд образовательных программ и курсов, которые посвящены вопросам устойчивого развития и экологии, также здесь проводятся международные исследования. Важнейшие задачи обучающей программы, отметил он, — вовлечение слушателей в реализацию экопроектов, повышение уровня экологической грамотности молодежи, формирование активной гражданской позиции и развитие востребованных надпрофессиональных навыков.

Данный курс рассчитан на развитие экомышления старшеклассников. Доступным языком он объясняет сложные экологические вопросы и помогает разрабатывать идеи, научные и творческие инициативы.

Заместитель директора Института экологии, кандидат экологических наук, доцент Наталья Поротникова подчеркнула, что учащиеся могут выбрать для себя самые разные направления, в том числе, экологичный бизнес, урбанистику, дизайн, инженерию и естественно-научные направления. Она также выразила надежду, что курс поможет изменить мир к лучшему.

Кроме того, НИУ ВШЭ и премия «Экология — дело каждого» сотрудничают в рамках Всероссийского чемпионата проектов в сфере экологии и устойчивого развития «ЭкоЛаб» для молодежи. В мероприятии задействованы свыше 500 партнерских школ НИУ ВШЭ, не менее 300 членов Технологической платформы «Технологии экологического развития», передовые российские предприятия, партнер проекта — Движение первых. В ходе чемпионата прошли очные открытые воркшопы в Москве и Санкт-Петербурге. Спикеры рассказали, как выбрать актуальную тему и создать проектную работу для участия в грантах и конкурсах. Подобные мероприятия состоятся и в других городах России.

В мероприятиях поучаствовали порядка 5000 слушателей со всего мира. Семинары прошли во многих регионах России в течение года, в частности, в Чечне и в Дагестане, в них приняли участие десятки вузов, колледжей и школ. Методики проектов способствуют выявлению и развитию талантов, мотивируют молодое поколение участвовать в конкурсах и популяризируют экологическое мышление.

Партнерами премии «Экология — дело каждого», учрежденной в 2021 году, выступают АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.

