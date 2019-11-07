Роспотребнадзор заявил о способности российских тестов выявлять любой тип ВИЧ

Российские тест-системы могут выявить и определить любой тип ВИЧ, в том числе, недавно подтвержденный субтип. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты отметили, что рисков получить ложноотрицательный результат на территории России нет.

Как напоминает «Свободная пресса», вирусологи из Миссурийского университета обнаружили новый штамм ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Ученые выявили, что новый штамм — часть группы M вируса ВИЧ-1 (подтип L). Именно эта группа широко распространена по всему миру.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что это первый новый штамм группы М с 2000 года, отмечает РИА ФАН.