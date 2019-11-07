Роспотребнадзор заявил о способности российских тестов выявлять любой тип ВИЧ
Российские тест-системы могут выявить и определить любой тип ВИЧ, в том числе, недавно подтвержденный субтип. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты отметили, что рисков получить ложноотрицательный результат на территории России нет.
Как напоминает «Свободная пресса», вирусологи из Миссурийского университета обнаружили новый штамм ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Ученые выявили, что новый штамм — часть группы M вируса ВИЧ-1 (подтип L). Именно эта группа широко распространена по всему миру.
Кроме того, специалисты подчеркнули, что это первый новый штамм группы М с 2000 года, отмечает РИА ФАН.
Впрочем, ученые поспешили успокоить, заявив, что новый штамм не опаснее остальных и поддается терапии.
В России, тем временем, стабильно растет смертность от ВИЧ. В 2018 году, согласно официальной статистике, по этой причине скончались больше 20 тысяч человек, три четверти из которых – граждане в возрасте от 18 до 44 лет.
Реальная же картина еще печальнее. Об этом в эфире НСН заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Медведев заявил об успешном переходе России на цифру
- Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
- Минстрой объяснил, как россияне оплатят ремонт ветхого жилья
- Выводы Счетной палаты о катастрофе в демографии не удивили Пескова
- Песков: В Кремле не знают о планах Минстроя по ветхому жилью