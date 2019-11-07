Обнаружен новый штамм ВИЧ. Россиян выкашивают старые

Впервые за 19 лет выявлен новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Его обнаружили Исследователи компании Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури. Впрочем, ученые поспешили успокоить, заявив, что новый штамм не опаснее остальных и поддается терапии.

В России, тем временем, стабильно растет смертность от ВИЧ. В 2018 году, согласно официальной статистике, по этой причине скончались больше 20 тысяч человек, три четверти из которых – граждане в возрасте от 18 до 44 лет.

Реальная же картина еще печальнее. Об этом в эфире НСН заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.

«Чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Естественно, в этой группе, можно ожидать повышения смертности, потому что если человек не получает лечения, половина умирает в течение десяти лет после заражения – на 35-45 лет приходится пик смертности. Количество новых случаев (заражений) – 100 тысяч в прошлом году, по нашим данным, умерло 35 тысяч человек», - сказал он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что в России практически не ведется работа по профилактике новых заражений.

Отметим, что впервые на территории России ВИЧ был выявлен в 1987 году. С того момента, по официальным данным, вирус унес жизни 318 тысяч граждан.

