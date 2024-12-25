Роспотребнадзор заявил о несоответствии нормам проб морской воды в Анапе

В ведомстве указали, что после крушения танкеров в Керченском проливе лабораторный контроль объектов внешней среды ведётся ежедневно. Пробы морской воды были взяты в том числе в районе пляжей станицы Благовещенской, села Витязево, посёлка Джемете, санатория «Высокий берег»», санатория «Бимлюк» и центрального пляжа Анапы.

«Взяты 24 пробы, из них девять не соответствуют санитарно-химическим показателям», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что были взяты 44 пробы атмосферного воздуха и 40 проб питьевой воды - все они соответствуют нормативу.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация, связанная с выбросом на пляжи мазута, остаётся напряжённой, поэтому был введён краевой режим ЧС, сообщает RT.

