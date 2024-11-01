Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения оспы обезьян в РФ
Меры для выявления в России такого опасного заболевания, как оспа обезьян, были приняты заблаговременно. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что специалисты ведомства в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера, во всех пунктах пропуска был усилен санитарно-карантинный контроль.
«Риски распространения оспы обезьян на территории России минимальны», - говорится в сообщении.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на борьбу с оспой обезьян в ближайшие полгода выделят 135 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru