Попова предупредила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
Лекарственная устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам увеличивается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием... устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам», — подчеркнула главный санитарный врач.
По словам Поповой, в таких условиях важно выбирать рациональную антибактериальную терапию и лечение при купировании осложнений после коронавируса.
Ранее СМИ сообщили, что количество микроорганизмов стремительно растет, что ведет к снижению эффективности антибиотиков. Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН высказал мнение, что эпоха антибиотиков прошла, однако у человека постепенно вырабатывается иммунитет к новым супербактериям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru