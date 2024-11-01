Попова предупредила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам

Лекарственная устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам увеличивается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием... устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам», — подчеркнула главный санитарный врач.

По словам Поповой, в таких условиях важно выбирать рациональную антибактериальную терапию и лечение при купировании осложнений после коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что количество микроорганизмов стремительно растет, что ведет к снижению эффективности антибиотиков. Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН высказал мнение, что эпоха антибиотиков прошла, однако у человека постепенно вырабатывается иммунитет к новым супербактериям.

