Роспотребнадзор заявил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA

В сообщении говорится, что ведомство присоединилось к судебному разбирательству с IKEA, «поскольку уполномочено давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей».

Регулятор также напомнил про закон «О защите прав потребителей», согласно которому российские юрлица, действующие от имени зарубежных компаний, также «несут ответственность в качестве изготовителей, импортеров или продавцов».

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в суд с иском к группе компаний IKEA, сообщает Газета.ру. В организации считают, что уход иностранного бренда с российского рынка лишает покупателей возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.