Роспотребнадзор заявил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA

Роспотребнадзор в своём Telegram-канале заявил, что намерен использовать все доступные законные меры для защиты прав и законных интересов российских граждан.

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В сообщении говорится, что ведомство присоединилось к судебному разбирательству с IKEA, «поскольку уполномочено давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей».

Регулятор также напомнил про закон «О защите прав потребителей», согласно которому российские юрлица, действующие от имени зарубежных компаний, также «несут ответственность в качестве изготовителей, импортеров или продавцов».

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в суд с иском к группе компаний IKEA, сообщает Газета.ру. В организации считают, что уход иностранного бренда с российского рынка лишает покупателей возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защита Прав ПотребителейИскСудРоспотребнадзор
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