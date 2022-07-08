Роспотребнадзор заявил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA
Роспотребнадзор в своём Telegram-канале заявил, что намерен использовать все доступные законные меры для защиты прав и законных интересов российских граждан.
В сообщении говорится, что ведомство присоединилось к судебному разбирательству с IKEA, «поскольку уполномочено давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей».
Регулятор также напомнил про закон «О защите прав потребителей», согласно которому российские юрлица, действующие от имени зарубежных компаний, также «несут ответственность в качестве изготовителей, импортеров или продавцов».
Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в суд с иском к группе компаний IKEA, сообщает Газета.ру. В организации считают, что уход иностранного бренда с российского рынка лишает покупателей возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru