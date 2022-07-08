IKEA приостановила распродажу в России

IKEA заявила о временной приостановке онлайн-распродажи в России. Об этом сообщается на российском сайте компании.

Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи

Отмечается, что покупки на сайте в настоящее время невозможны, так как не работает «корзина».

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», - говорится в сообщении.

Ранее российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля, напоминает RT. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с Ura.ru отмечал, что уход IKEA стал болезненным для города.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:компанияРоссия
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