IKEA приостановила распродажу в России
IKEA заявила о временной приостановке онлайн-распродажи в России. Об этом сообщается на российском сайте компании.
Отмечается, что покупки на сайте в настоящее время невозможны, так как не работает «корзина».
«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», - говорится в сообщении.
Ранее российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля, напоминает RT. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с Ura.ru отмечал, что уход IKEA стал болезненным для города.
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