Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Москвы
Купание на пляже «Динамо» и Головинских прудах запрещено. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
В ведомстве пояснили, что запрет введён в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.
«До получения удовлетворительных результатов качества воды купание запрещено», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что были установлены соответствующие запрещающие знаки.
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что нырять, как и плавать, нужно только в отведённом для этого месте, сообщает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Пикник» обнародовала дату выхода нового альбома
- Минздрав: В больницах находятся 108 пациентов с ботулизмом
- Жена Оззи Осборна работает над мультфильмом про него и покойного Килмистера
- Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Москвы
- Мужчина пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ
- Россияне для самостоятельного путешествия чаще всего выбирают Абхазию и Беларусь
- Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный вывоз пшеницы в этом сезоне
- Байден не намерен выходить из президентской гонки из-за дебатов
- Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы
- «Я - сторонник»: Бастрыкин призвал обсудить возможность возврата смертной казни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru