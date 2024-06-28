Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Москвы

Купание на пляже «Динамо» и Головинских прудах запрещено. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

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В ведомстве пояснили, что запрет введён в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

«До получения удовлетворительных результатов качества воды купание запрещено», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что были установлены соответствующие запрещающие знаки.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что нырять, как и плавать, нужно только в отведённом для этого месте, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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