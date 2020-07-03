Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами своего региона
Роспотребнадзор в пятницу, 3 июля, утвердил санитарно-эпидемиологические правила по организации отдыха детей и работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса.
Как передаёт РИА Новости, ведомство до конца года запретило выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределами своего региона. Кроме того, в этом году запрещен отдых детей в палаточных лагерях.
Кроме того, до конца года запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в учебных заведениях, кружка и детских садах, отмечает радиостанция «Говорит Москва».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru