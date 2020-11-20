Роспотребнадзор закрыл столичную клинику за сокрытие данных о больных COVID-19
Столичное управление Роспотребнадзора за непредоставление информации о больных коронавирусом временно запретило работу многопрофильной клиники «Чайка» в «Москва-Сити». Об этом журналистам сообщила специалист-эксперт московского управления ведомства Александра Нормова.
По словам эксперта, клиника взяла 19 тестов на коронавирус с положительными результатами. Однако «Чайка» не передала эти данные в Роспотрбенадзор. Нормова заявила, что действия клиники влекут угрозу распространения коронавирусной инфекции.
В пятницу специалисты Роспотребнадзора наложили временный запрет на деятельность «Чайки»: согласно законодательству, мера может быть введена на срок до 90 суток.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве было зафиксировано 540 тысяч случаев заболевания, 394 тысячи пациентов выздоровели, 8159 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru