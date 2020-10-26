Роспотребнадзор закрыл московский клуб «Известия Hall»

Московское управление Роспотребнадзора опечатало помещения клуба «Известия Hall» за нарушения требований санитарного законодательства и невыполнение антикоронавирусных мероприятий . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в результате проверки концертных помещений клуба, было установлено, что посетители не соблюдают социальную дистанцию и не используют маски и перчатки.

Кроме этого, в клубе отсутствует необходимый запас дезинфицирующих средств и нет отдельного помещения для приготовления дезрастворов, нет журнала расхода чистящих и дезинфицирующих средств, не проводится очистка и дезинфекция системы вентиляции, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха.

В результате деятельность компании «Известия Холл» была приостановлена, помещения клуба опечатали. Материалы дела направлены в Тверской районный суд. За нарушение анти-ковидных мер организации грозит штраф до 500 тысяч рублей или запрет на осуществление деятельности сроком до 90 суток.

С 19 октября в Москве начала работать система чек-ин. Работники и посетители ночных заведений, работающих с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра, для доступа должны пройти регистрацию - сканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафНарушенияКоронавирусРоспотребнадзор
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