Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снижается в России

«Зарегистрировано свыше 766 тысяч заболевших», - уточнили в ведомстве.

Как отмечается, заболеваемость коронавирусом в стране также на этой неделе уменьшилась на 8,7%. В настоящее время в РФ доминирующим по-прежнему остается вариант «омикрон».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

