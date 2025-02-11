Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Кэмп-Хилл в США
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в Соединенных Штатах, ведется регулярный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за границей и контроль эпидемических рисков. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно данным, в штате Алабама ученые обнаружили новый вирус, который принадлежит к роду хенипавирусов. Вирус, получивший название Кэмп-Хилл, был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году, уточнил Роспотребнадзор.
Подчеркивается, что вирус Кэмп-Хилл вероятно способен инфицировать только мелких млекопитающих, но можно предположить, что различные хенипавирусы распространены более глобально, чем считалось ранее.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в разговоре с НСН, что эпидемический паротит (свинка) может приводить к серьезным осложнениям у детей и взрослых, включая панкреатит, диабет и даже бесплодие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru