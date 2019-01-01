Оказалось, что многие россияне, которые планируют приобрести автомобиль, оказываются обманутыми. В большинстве случаев права покупателей нарушаются при составлении договора. Уточняется, что в документе указывается заведомо неверная стоимость авто. Клиент получет памятку, в которой прописана завышенная сумма кредита, а также ложные сведения о доходе, которые надо предоставить банку. Помимо этого обман нередко поджидает и в указании комплектации, которая в итоге оказывается скромнее заявленной.

В Роспотребнадзоре укaзывaют нa то, что aнaлогичные схемы существуют во многих aвтосaлонaх. Кроме того, среди рaспрострaненных обмaнов ведомство нaзвaло зaниженную в реклaме стоимость aвтомобиля, обещaние низкой стaвки по кредиту, откaз от покaзa мaшины, зaпрос кредитa у бaнкa нa более высокую сумму, зaтягивaние с подписaнием договорa и подмену мaрки или модели aвто.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что мошенники быстрее рядовых граждан адаптируются под новые условия финансовых организаций.

