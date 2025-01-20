Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах

В декабре продажу продукции приостановили, однако их по-прежнему можно купить на интернет-площадках под видом «медицинских изделий».

До этого был проведен мониторинг информации о товарах, которую размещают маркетплейсы, продающие данную продукцию. Как оказалось, зачастую продавцы ссылаются на результаты исследований, которые не проводились. Ведомство отмечает, что реклама аромаингаляторов направлена на их продажу среди несовершеннолетних, что недопустимо, передает «Радиоточка НСН».

