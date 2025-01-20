Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах
Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы, продажу которых на маркетплейсах запретили с декабря прошлого года, передает РИА Новости.
Так, Роспотребнадзор обнаружил в модном у подростков средстве «вещества третьего класса опасности», которые не были заявлены на маркировке продукции. Эти вещества раздражают слизистую, негативно влияют на нервную и дыхательную системы, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, а также состав крови.
В декабре продажу продукции приостановили, однако их по-прежнему можно купить на интернет-площадках под видом «медицинских изделий».
До этого был проведен мониторинг информации о товарах, которую размещают маркетплейсы, продающие данную продукцию. Как оказалось, зачастую продавцы ссылаются на результаты исследований, которые не проводились. Ведомство отмечает, что реклама аромаингаляторов направлена на их продажу среди несовершеннолетних, что недопустимо, передает «Радиоточка НСН».
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- Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru