Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов для носа
Роспотребнадзор принимает меры по приостановке продаж «аромаингаляторов для носа», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.
Был проведен мониторинг информации о товарах, которую размещают маркетплейсы, продающие данную продукцию. Как оказалось, зачастую продавцы ссылаются на результаты исследований, которые не проводились.
Ведомство отмечает, что реклама аромаингаляторов направлена на их продажу среди несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что маркетплейсы приостановят торговлю аромаизоляторами, а продавцам грозит уголовная ответственность за их повторную продажу детям. Эксперты заявили, что использование аромаингаляторов несет опасные последствия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru