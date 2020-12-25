Роспотребнадзор ввёл обязательный карантин для прибывающих из Великобритании

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому прибывшие в Россию из Великобритании и Северной Ирландии обязаны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что режим изоляции следует соблюдать по месту жительства (пребывания). Исключение делается для членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку.

Постановление вступает в силу с 26 декабря 2020 года.

Ранее Попова заявила, что Россия знает, как победить COVID-19, сообщает Ura.ru. Глава Роспотребнадзора отметила, что эти знания были получены ценой огромного труда и даже потерь, но «они есть и они бесценны».

