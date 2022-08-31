ВОЗ: в мире зарегистрировано более 50 тысяч случаев оспы обезьян

В мире зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

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Согласно статистике организации, наиболее всего случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке - 27 228 и в Европе - 22 576.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, симптомами которой являются высокая температура, сильное недомогание и характерная сыпь.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВОЗ
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