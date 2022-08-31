ВОЗ: в мире зарегистрировано более 50 тысяч случаев оспы обезьян
31 августа 202220:58
В мире зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.
Согласно статистике организации, наиболее всего случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке - 27 228 и в Европе - 22 576.
Оспа обезьян - инфекционное заболевание, симптомами которой являются высокая температура, сильное недомогание и характерная сыпь.
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru