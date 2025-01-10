Роспотребнадзор: Вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России

Вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что на этом фоне не произошло формирования новых угроз для РФ. Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме оценивают все риски санитарно-эпидемиологического характера.

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Кластерную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян подтипа Ib выявили в Китае. Об этом сообщил национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

На фоне вспышки страна и отдельные регионы (провинции Чжэцзян и Гуандун, города Пекин и Тяньцзинь) совместно запустили механизм профилактики и контроля. Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, диагностику и лечение случаев заболевания, отследят и исследуют риски, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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