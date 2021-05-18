Роспотребнадзор временно закрыл Центральный детский магазин в Москве
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве, в котором на днях произошло столпотворение фанатов фильма «Майор Гром: Чумной доктор», закрыт по решению Роспотребнодзора.
Магазин опечатан за нарушение профилактических мер, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
В отношении ЦДМ применен временный запрет деятельности с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.
Как сообщалось, 16 мая на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине пришли тысячи человек.
Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщила Baza, в ЦДМ пришли более пяти тысяч человек.
Вскоре после начала автограф-сессии команда Bubble Comics, по комиксам которой снимался фильм, попросили гостей разойтись. Bubble Comics отметили, что кто-то вызвал полицию. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов допросили в отделе полиции.
Роспотребнадзор заявил, что проведет проверку на соблюдение ограничительных мер против коронавируса. Создатели фильма извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в диалоге с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что такое произошло из-за просчета организаторов. По его предположению, никто не ожидал, что на встречу с актерами фильма придет такое большое количество людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru