Роспотребнадзор временно закрыл Центральный детский магазин в Москве

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве, в котором на днях произошло столпотворение фанатов фильма «Майор Гром: Чумной доктор», закрыт по решению Роспотребнодзора.

Магазин опечатан за нарушение профилактических мер, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

В отношении ЦДМ применен временный запрет деятельности с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.

Как сообщалось, 16 мая на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине пришли тысячи человек.

Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщила Baza, в ЦДМ пришли более пяти тысяч человек.

Вскоре после начала автограф-сессии команда Bubble Comics, по комиксам которой снимался фильм, попросили гостей разойтись. Bubble Comics отметили, что кто-то вызвал полицию. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов допросили в отделе полиции.

Роспотребнадзор заявил, что проведет проверку на соблюдение ограничительных мер против коронавируса. Создатели фильма извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии.

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в диалоге с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что такое произошло из-за просчета организаторов. По его предположению, никто не ожидал, что на встречу с актерами фильма придет такое большое количество людей.

