Роспотребнадзор временно закрыл частный детский сад в Москве

Деятельность частного детского сада «Первое семейное пространство», расположенного на северо-западе Москвы, временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве указали, что в детсаду ранее были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации горячего питания, профилактической дезинфекции и влажной уборки помещений.

Так как индивидуальный предприниматель не выполнил предписания об устранении нарушений, был наложен временный запрет на осуществление деятельности «до вынесения решения судом».

«В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возможного причинения соответствующего вред», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Пермском крае при обрушении отделки потолка в детском саду пострадал ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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