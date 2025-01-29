Роспотребнадзор временно закрыл частный детский сад в Москве
Деятельность частного детского сада «Первое семейное пространство», расположенного на северо-западе Москвы, временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что в детсаду ранее были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации горячего питания, профилактической дезинфекции и влажной уборки помещений.
Так как индивидуальный предприниматель не выполнил предписания об устранении нарушений, был наложен временный запрет на осуществление деятельности «до вынесения решения судом».
«В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возможного причинения соответствующего вред», - пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Пермском крае при обрушении отделки потолка в детском саду пострадал ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотники в Крыму и в Белгородской области
- Немецкий политолог заявил о желании Шольца оскорбить русский народ
- Эксперты назвали возможный состав делегаци РФ на переговорах по Украине
- Ученые из Китая получили здоровое потомство от двух самцов мышей
- Шесть украинских дронов нанесли удар по Белгородской области
- Трамп подпишет антимиграционный закон в качестве первого законодательного акта
- Роспотребнадзор временно закрыл частный детский сад в Москве
- Почти половина российских путешественников предпочитает пассивный отдых
- Суд обязал компенсировать экс-губернатору Белых потраченные на адвоката миллионы
- СМИ: DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru