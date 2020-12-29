Роспотребнадзор: Вентиляция в самолётах снижает риск заражения коронавирусом
Вентиляция в самолётах снижает риски заражения COVID-19 в полёте, заявили в Роспотребнадзоре. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
По данным ведомства, во время полёта из-за особенностей вентиляции воздух курсирует сверху вниз, а не по кругу, и обновляется каждые три минуты. Кроме того, часть поступающего воздуха проходит через фильтры, убирающие 99% вирусов и вредных примесей.
В связи с этим человек, во время полёта находящийся в кресле, может заразиться инфекцией только от соседей или бортпроводников.
Роспотребнадзор рекомендует пассажирам самолётов соблюдать социальную дистанцию, избегать близкого контакта с другими людьми и носить защитные маски, меняя их каждые 2-3 часа. Кроме того, в ведомстве советуют стараться бронировать места в первых рядах и не покидать их во время полёта.
Также Роспотребнадзор призывает граждан использовать антисептики или спиртовые салфетки для дезинфекции рук, подлокотников кресел и столиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru