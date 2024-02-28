СМИ: Папу Римского Франциска госпитализировали
28 февраля 202414:54
Глава Католической церкви папа Римский Франциск госпитализирован в одну из клиник Италии из-за симптомов гриппа, сообщает агентство ANSA.
«Я все еще немного простужен, поэтому я попросил монсеньора Чампанелли прочитать сегодняшнюю катехизацию», — приводит агентство слова папы.
Как отмечается, ещё на прошлой неделе служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за гриппа не сможет принять участие в ряде официальных мероприятий.
Ранее папа римский Франциск заявил об «очень темном времени», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru