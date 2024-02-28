СМИ: Папу Римского Франциска госпитализировали

В Подмосковной Апрелевке вагон электрички сошел с рельсов Движение на МКАДе затруднено после столкновения двух грузовиков Информацию с адресами избирательных участков перед выборами президента начнут размещать на подъездах московских домов с 5 марта Пригородные речные маршруты запустят по каналу имени Москвы к 2030 году В Московском зоопарке сообщили о появлении первых подснежников Самое высокое чучело в России сожгут на Масленицу в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские»