СМИ: Папу Римского Франциска госпитализировали

Глава Католической церкви папа Римский Франциск госпитализирован в одну из клиник Италии из-за симптомов гриппа, сообщает агентство ANSA.

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«Я все еще немного простужен, поэтому я попросил монсеньора Чампанелли прочитать сегодняшнюю катехизацию», — приводит агентство слова папы.

Как отмечается, ещё на прошлой неделе служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за гриппа не сможет принять участие в ряде официальных мероприятий.

Ранее папа римский Франциск заявил об «очень темном времени», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияГриппГоспитализацияПапа Римский Франциск

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