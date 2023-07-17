Роспотребнадзор: В России нет «неизвестной» египетской болезни

В ведомстве отметили, что лихорадка Денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии, например в Таиланде, Китае, Японии и Филиппинах, в Индии, в Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в Северной, Центральной и Южной Америке (Мексика, Коста-Рика, Панама, Бразилия).

«В 2022 году в России было выявлено 29 случаев лихорадки Денге... Все – у граждан, прилетевших из южных стран», - отметили в Роспотребнадзоре.

Также в пресс-службе указали, что для исключения рисков завоза был усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

Ранее в Минздраве Египта заявили о выявлении 200 случаев «неизвестной» болезни в египетской деревне Эль-Аликат в провинции Кена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

